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07 января 2021

Дочь челябинского экс-губернатора обзавелась новым бизнесом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Виталием Мутко, Борисом Дубровским и Сергеем Бердниковым. Магнитогорск, портрет, дубровский борис
Семья Бориса Дубровского продолжает перегруппировку бизнес-активов Фото: Илья Московец © URA.RU

Дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анна стала совладелицей управляющей компании в Магнитогорске. Она приобрела 76% ООО «УК «Мой дом», следует из данных СБИС.

В УК «Мой дом» числится 72 сотрудника, она обслуживает 43 многоквартирных дома, расположенных в Орджоникидзевском районе в левобережной части Магнитогорска. Рыночная стоимость фирмы оценивается сервисом СБИС в 46 млн рублей. Выкупленная Дубровской доля ранее принадлежала Валерию Андрееву, выступавшему топ-менеджером в бизнес-империи бывшего главы региона.

В сентябре 2020 года Дубровская зарегистрировала в Магнитогорске свой первый актив, став единственным учредителем специализирующегося на грузовых перевозках ООО «Панамера». Руководит компанией Дмитрий Терентьев, который также является директором ООО «ЧСК», принадлежащего сыну экс-губернатора Александру Дубровскому. С Анной Дубровской связаться не удалось, в управляющей компании не ответили на звонок корреспондента агентства.

Серьезная «перегруппировка» активов семьи бывшего руководителя Челябинской области стартовала летом. Часть их в июле была переоформлена на других лиц, включая бывшего водителя Дубровского и однокурсника его сына. Сам он, по имеющимся данным, находится за пределами России.

Скрин: сервис деловой информации СБИС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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