Курганская ЕР займется депутатом, заподозренным в живодерстве

Курганские единороссы расследуют дело депутата-охотника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фракция «Единой России» в Курганской областной думе организовала расследование скандального дела депутата Дениса Хахалова. Ранее он принял участие в охоте, кадры которой свидетельствуют о жестоком обращении с животными. Информацию об этом URA.RU рассказал секретарь курганского отделения партии Александр Ильтяков.

«В комитете по этике мы будем разбирать и принимать самые жесткие решения. Мы сейчас проводим расследование. Фракция принимает решение. У нас есть закон. Мы не собираемся шашкой махать. Это дело серьезное, касается человека. Хоть человек и потерял достоинство, мы ему напомним об этом», — пояснил Ильтяков.

По его мнению, Хахалов прежде всего дискредитировал себя, как человека, а уже потом, как члена партии. Глава курганских единороссов осудил жестокое обращение с умирающим волком. «Зачем живодерствовать? Волк тоже живая душа. Оставайся человеком, а не превращайся в зверя. Ну убил, убил, помолись иди. Положен отстрел, но зачем издеваться», — считает Ильтяков.

Пока по срокам проведения комиссии по этике у Ильтякова информации нет. Ее дата определится после окончания партийного расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн пригрозил исключить курганского депутата облдумы Дениса Хахалова из партии за участие в живодерской охоте. К критике единоросса присоединилась руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что данный факт не входит в ее зону, но ответственности, но она с коллегами делает запрос в СК РФ и прокуратуру. Ранее Хахалов объяснил URA.RU, что добыча волков проходила законно с участием пяти егерей, имеющих лицензии.