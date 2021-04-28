«Яндекс» будет сдерживать цены на такси в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сервис «Яндекс.Такси» обсуждает снижение цен на поездки в Екатеринбурге. Как сообщил URA.RU источник в головном офисе компании, решение вызвано планами китайского агрегатора DiDi начать работу в городе. По данным инсайдера, так «Яндекс» хочет заочно сдержать конкурента.

«У „Яндекса“ есть понимание, что в Екатеринбург скоро зайдет DiDi, поэтому, действуя на опережение, пассажиров пытаются приучить к невысокой стоимости. Сейчас обсуждается постепенное снижение тарифов. На ближайшие два-три месяца цена минуты может „подвиснуть“ на уровне 6,40 рубля», — рассказал собеседник агентства.

По внутренней информации «Яндекса», техническая возможность запустить DiDi в Екатеринбурге есть уже на сегодняшний день. Источник URA.RU уточнил, что компания может появиться в городе к середине июня. Из-за этого, по его словам, некоторые таксопарки, работающие с «Яндексом», уже начали подписывать предварительные соглашения о сотрудничестве с китайской компанией.

Партнер «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге Роман Исхаков предположил, что компания начнет бороться с DiDi не только за клиентов, но и за водителей. «Сейчас за 40 заявок гарантированный доход водителей 7,4 тысячи рублей. Когда в Казани начинал работать DiDi, „Яндекс“ поднимал доход до 10 тысяч рублей», — сказал URA.RU Исхаков.

Он уточнил, что китайский агрегатор откладывает запуск в Екатеринбурге, поскольку это «тяжелый город» для новых компаний: «Поэтому DiDi будет заходить агрессивно, с очень щедрыми акциями». Ранее в Тюмени DiDi обвинили в переманивании водителей из других компаний.

В пресс-службе DiDi заявили URA.RU, что «говорить о начале работы в Екатеринбурге пока преждевременно». Официальные представители «Яндекс.Такси» к моменту публикации не ответили на просьбу о комментарии.