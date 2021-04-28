Еще одна авиакомпания будет возить российских туристов в ОАЭ

Рейсы между Шарджей и Москвой будут проходить четыре раза в неделю. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Air Arabia возобновляет полеты в Россию.Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Air Arabia, первый и крупнейший лоукостер на Ближнем Востоке и в Северной Африке (LCC), объявил о возобновлении прямых рейсов между Шарджой и Москвой с 1 мая», — говорится в сообщении. Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Власти Эмиратов решили отменить для граждан России обязательную десятидневную изоляцию после прилета в Абу-Даби, передает агентство Nation News. Туристам, въезжающим в ОАЭ, необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия. Справка должна быть перевидена на арабский и английский язык.