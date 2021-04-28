Еще одна авиакомпания будет возить российских туристов в ОАЭ

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания nord star
Рейсы между Шарджей и Москвой будут проходить четыре раза в неделю. Фото:

Авиакомпания Air Arabia возобновляет полеты в Россию.Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Air Arabia, первый и крупнейший лоукостер на Ближнем Востоке и в Северной Африке (LCC), объявил о возобновлении прямых рейсов между Шарджой и Москвой с 1 мая», — говорится в сообщении. Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Власти Эмиратов решили отменить для граждан России обязательную десятидневную изоляцию после прилета в Абу-Даби, передает агентство Nation News. Туристам, въезжающим в ОАЭ, необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия. Справка должна быть перевидена на арабский и английский язык.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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