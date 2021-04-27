«Бессмертный полк» в Кургане пройдет по новым правилам

«Бессмертный полк» в этом году проведут в онлайн-режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежегодная акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, в этом году пройдет в Кургане в онлайн-режиме. Это вызвано ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2020 году, когда действовали жесткие коронавирусные ограничения, «Бессмертный полк онлайн» вызвал отклик у населения, отмечают в мэрии. «В этом году разработчики „Бессмертного полка онлайн“ учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие», — говорится в сообщении. Пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото героев, появится возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете.

Время участия героя в трансляции также будет отражаться в личном кабинете. По завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного ветерана. Если пользователь загрузит данные нескольких героев, они пройдут в шествии рядом.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 15.00 по местному времени. Заявку на участие в нем нужно подать до 7 мая на сайте проекта «Бессмертный полк» или на сайте «Банк памяти». Если эпидемиологическая обстановка будет позволять, 24 июня состоится живое шествие «Бессмертного полка», уточняют в мэрии.

В 2020 году в Кургане из-за пандемии коронавируса отменили массовые мероприятия в День Победы, сообщало ранее URA.RU. Глава города Андрей Потапов год назад предлагал курганцам всем в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы или подойти к окнам.