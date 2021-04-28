В Twitter считают, что теперь у граждан могут отобрать любое имущество Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пользователей социальных сетей возмутило решение Конституционного суда РФ позволять отбирать единственное жилье у должников. Они считают, что квартирами кредиторы не ограничатся.

Центробанк отменил свои рекомендации не изымать единственное жилье у должников с 1 апреля. Конституционный суд признал возможность лишения единственного жилья в случае задолженности — это не является нарушением Конституции России, передает « Царьград ».

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Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша раскритиковал решение Конституционного суда РФ, сообщает телеканал 360. По его мнению, необходимо думать о кредиторах, но и оставлять ответчика на улице нельзя.