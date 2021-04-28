Пользователей соцсетей разгневало решение лишить должников жилья. «Ждем решений по поводу почек»

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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, диван, пустая комната, заброшенная квартира
В Twitter считают, что теперь у граждан могут отобрать любое имущество Фото:

Пользователей социальных сетей возмутило решение Конституционного суда РФ позволять отбирать единственное жилье у должников. Они считают, что квартирами кредиторы не ограничатся.

Центробанк отменил свои рекомендации не изымать единственное жилье у должников с 1 апреля. Конституционный суд признал возможность лишения единственного жилья в случае задолженности — это не является нарушением Конституции России, передает «Царьград».

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Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша раскритиковал решение Конституционного суда РФ, сообщает телеканал 360. По его мнению, необходимо думать о кредиторах, но и оставлять ответчика на улице нельзя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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