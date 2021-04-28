Экс-солистка «Тату» примет участие в праймериз «Единой России»

Юлия Волкова подала документы в Ивановской области Фото: instagram-аккаунт Юлии Волковой

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова будет участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщила представитель пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области.

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии», — приводит ТАСС слова представителей отделения «Единой России». Там отметили, что певица подавала документы для участия в процедуре предварительного голосования.

В своем instagram-аккаунте девушка выложила фотографию на фоне вывески отделения «Единой России». «Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах», — написала экс-солистка «Тату». Также она описала снимок строчкой из песни группы «Нас не догонят».

Также на праймериз заявился депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян, который известен по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны». В сентябре текущего года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, пишет RT.