Экс-солистка «Тату» примет участие в праймериз «Единой России»

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Юлия Волкова подала документы в Ивановской области Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова будет участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщила представитель пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области.

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии», — приводит ТАСС слова представителей отделения «Единой России». Там отметили, что певица подавала документы для участия в процедуре предварительного голосования.

В своем instagram-аккаунте девушка выложила фотографию на фоне вывески отделения «Единой России». «Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах», — написала экс-солистка «Тату». Также она описала снимок строчкой из песни группы «Нас не догонят».

Также на праймериз заявился депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян, который известен по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны». В сентябре текущего года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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