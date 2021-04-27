Звезда «Реальных пацанов» идет в Госдуму против экс-мэра Перми

Армен Бежанян планирует стать депутатом Госдумы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян, который известен по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны», решил стать кандидатом в депутаты Госдумы. Пресс-служба реготделения «Единой России» в своем telegram-канале сообщает, что Бежанян заявился на праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58. За это же место борется экс-мэр Перми, депутат Госдумы Игорь Шубин.

«[Заявление на участие в праймериз] на выборы в Госдуму по единому федеральному избирательному округу [подал] Армен Бежанян (+одномандатный округ № 58)», — сообщает пресс-служба партии. Также Бежанян заявился на праймериз на выборы в заксобрание края по одномандатному округу № 23 (Оса).

За пять дней до этого Бежанян опубликовал пост «ВКонтакте», где сообщил, что готов пойти на выборы, если его запись за три дня наберет более 1000 лайков. Уже через несколько часов пост набрал достаточный уровень поддержки, а по состоянию на 28 апреля он собрал уже 4992 лайка.

Предварительное голосование «Единой России» в конце мая также будет проходить дистанционно — жители Пермского края смогут поддержать участника праймериз, авторизовавшись через «Госуслуги». Победитель предварительного голосования станет кандидатом в депутаты на сентябрьских выборах.