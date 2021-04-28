28 апреля 2021

Депутата-живодера из Кургана исключили из «Единой России»

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Курганского депутата Дениса Хахалова исключили из «Единой России» за жестокое обращение с волком. Фото:

Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из «Единой России» за жестокое обращение с животными во время охоты. Соответствующее решение президиума генсовета партии опубликовано на официальном telegram-канале ЕР.

«На основании решения комиссии <…> по этике от 28 апреля <…> президиум генерального совета решил: исключить из членов партии Хахалова Дениса Сергеевича», — указано в документе. Подписал решение секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В соцсетях опубликованы кадры с охоты, в которой принимал участие Хахалов. Охотники сбили волка на снегоходе, переехали его и затем издевались над еще живым животным. Ранее замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн осудил поступок курганского депутата и пригрозил исключить его из партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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