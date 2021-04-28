28 апреля 2021

Правительство Японии наградило орденами пятерых россиян

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Пять граждан РФ получили ордена Восходящего солнца. Фото:

Пять граждан России получили от японского правительства ордена Восходящего солнца различных степеней. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Японии.

«Орденов второй степени удостоены Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов. Орден третьей степени на шейной ленте будет вручен председателю Сахалинского областного общества „Сахалин-Япония“ Лидии Шарухиной, а награда четвертой степени на нагрудной ленте — переводчице с многолетним стажем Галине Рыбиной», — пишет ТАСС.

Всего в постановлении упомянуто 117 иностранцев и более четырех тысяч японцев. За всю историю существования ордена Восходящего солнца (учрежден в 1875 году) его получили десятки граждан СССР и России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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