Правительство Японии наградило орденами пятерых россиян

Пять граждан РФ получили ордена Восходящего солнца. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять граждан России получили от японского правительства ордена Восходящего солнца различных степеней. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Японии.

«Орденов второй степени удостоены Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов. Орден третьей степени на шейной ленте будет вручен председателю Сахалинского областного общества „Сахалин-Япония“ Лидии Шарухиной, а награда четвертой степени на нагрудной ленте — переводчице с многолетним стажем Галине Рыбиной», — пишет ТАСС.

Всего в постановлении упомянуто 117 иностранцев и более четырех тысяч японцев. За всю историю существования ордена Восходящего солнца (учрежден в 1875 году) его получили десятки граждан СССР и России.