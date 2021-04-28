28 апреля 2021

Совладелец Внуково предупредил о скором подорожании авиабилетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
Стоимость билетов постепенно вернется на уровень 2019 года и продолжит подниматься, считает Виталий Ванцев Фото:

Стоимость авиабилетов к лету вернется на уровень 2019 года. В дальнейшим они продолжат дорожать. С таким предупреждением выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, к лету вернутся до уровня 2019 года, а после этого „пойдут вверх“ в 2022 году», — приводит РБК прогноз Ванецева. Снижение цен в 2020 году произошло из-за пандемии COVID и падения спроса на перелеты.

В непростой экономической ситуации у авиакомпании не остается выбора, подчеркнул бизнесмен. В противном случае им придется закрываться. Однако повышать стоимость билетов нужно аккуратно и грамотно, отметил Ванцев.

Ранее аналитики выяснили, что большинство россиян предстоящим летом собираются путешествовать по России, передает RT. В приоритете у таких граждан, в числе прочего, Сочи, Москва, Геленджик, Анапа и Санкт-Петербург.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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