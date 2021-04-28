Совладелец Внуково предупредил о скором подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов к лету вернется на уровень 2019 года. В дальнейшим они продолжат дорожать. С таким предупреждением выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.
«Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, к лету вернутся до уровня 2019 года, а после этого „пойдут вверх“ в 2022 году», — приводит РБК прогноз Ванецева. Снижение цен в 2020 году произошло из-за пандемии COVID и падения спроса на перелеты.
В непростой экономической ситуации у авиакомпании не остается выбора, подчеркнул бизнесмен. В противном случае им придется закрываться. Однако повышать стоимость билетов нужно аккуратно и грамотно, отметил Ванцев.
Ранее аналитики выяснили, что большинство россиян предстоящим летом собираются путешествовать по России, передает RT. В приоритете у таких граждан, в числе прочего, Сочи, Москва, Геленджик, Анапа и Санкт-Петербург.
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