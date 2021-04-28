Проблемы с передвижением по городу у челябинцев будут 1 и 2 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 и 2 мая ограничат движение на части улиц в центре города ради праздничного фейерверка и спортивных соревнований, сообщили URA.RU в мэрии. Общественный транспорт будет работать в особом режиме.

В субботу, 1 мая, с 20:00 до 22:00 на время проведения салюта будет закрыты для автотранспорта участки дорог:

по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;

по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.

Также будет приостановлено движение автобусов, троллейбусов и трамваев. С 21:30 до 24:00 горожан начнут развозить:

автобусные маршруты № № 2, 4, 34, 45, 64, 81, 18, 31,71 автобусами большого класса;

трамвайные маршруты № № 16, 17, 22, 3, 20, 5, 8;

троллейбусные маршруты № № 12, 14, 7, 17, 8, 19;

маршрутки № 86, 56, 3, 10, 54 и 112 будут курсировать до 24:00.

В воскресенье, 2 мая, в связи с проведением 88-й легкоатлетической эстафеты, 67-й кольцевой гонки и 9-й гонки на лыжероллерах будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10:00 до 15:00. Соответственно, с 11:00 часов до 13:45 изменятся схемы движения:

автобусов: № 4 «Мамина — ЮУрГУ» по пр. Ленина — Свободы — Ж.Д вокзал (оба направления); № 14 «ЖД Вокзал — Новосинеглазово» по ул. Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления); № 90с «ЖД Вокзал — сад Кристалл» по ул. Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления); № 64 «Автобусный парк — ЖД Вокзал» — Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — ЖД вокзал (оба направления); № 83 «ЮУрГУ — Сухомесово» по пр. Ленина — Свободы — ЖД Вокзал (оба направления); № 81 «Чистопольская — ЮУрГУ» по пр. Ленина — Свободы — ЖД Вокзал (оба направления); № 2 «ЮУрГУ — Мехколонна» по пр. Ленина — Свободы — ЖД вокзал (оба направления;

трамваев: №17 «Мед городок — ул. Чичерина» по улице Кирова — ул. Карла Маркса- ул. Российская на ЧГРЭС; № 20 «ЧМК — Медгородок» по улице Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская на ЧГРЭС;

троллейбусов: № 7 по маршруту «ЧМК — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»; № 8 по маршруту «ЧКПЗ — Ж. Д. Вокзал»; № 10 по маршруту «Солнечный берег — Ж. д. вокзал»; № 11 по маршруту «АМЗ — Ж.Д вокзал»; №12 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская»; № 14 по маршруту «ЧМК—Бр. Кашириных»; №16 по маршруту «ЖБИ — ЧТЗ»; № 17 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская»; № 19 направится по маршруту № 21 «ТЭЦ-3 — Ж. д. вокзал» (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления); № 26 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Комсомольский пр. — ул. Молдавская».

1 мая движение на этих участках закроют с 20:00 до 22:00 Фото: пресс-служба администрации Челябинска

2 мая здесь будет перекрыто движение с 10:00 до 15:00 Фото: пресс-служба администрации Челябинска