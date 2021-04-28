Пермские власти займутся долгами крупнейшего свинокомплекса края

«Пермский свинокомплекс» оказался в сложной финансовой ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Пермского края погасят долги по зарплате сотрудникам АО «Пермский свинокомплекс» (поселок Майский, Пермский край). Об этом говорится в письме, размещенном на странице профсоюза предприятия во «ВКонтакте».

«В настоящее время вырабатываются меры по стабилизации ситуации на свинокомплексе. До конца апреля будет выплачена просроченная задолженность по зарплате», — сказано в письме за подписью министра промышленности и торговли края Алексея Чибисова. Сейчас проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за первый квартал 2021 года проводит краевое министерство сельского хозяйства.

В апреле этого года работники свинокомплекса, расположенного под Краснокамском, обратились к президенту России Владимиру Путину и губернатору края Дмитрию Махонину. Они написали, что предприятие оказалось на грани закрытия из-за «огромных долгов», а поголовье свиней погибает, поскольку не хватает кормов.

АО «Пермский свинокомплекс» являлся одним из крупнейших производителем свинины в России. Сейчас предприятие испытывает серьезные финансовые трудности. Его сотрудникам задерживают зарплату. 2018 и 2019 годы предприятие завершало с убытком (36 и 150 млн рублей, соответственно).

В 2020 году свинокомплекс получил прибыль в размере 775 млн рублей, говорится на сайте СБИС. Ранее работники завода выходили на митинг против уничтожения градообразующего предприятия. Тогда конфликтом на предприятии заинтересовались в Кремле.