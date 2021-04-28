Свердловские власти определили, какие дома пойдут под реновацию

Под реновацию в первую очередь попадут невысокие дома с деревянными полами и стенами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области утвердило критерии для домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Признаки домов, которые могут попасть под программу, названную в народе реновацией, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Согласно постановлению правительства, дома могут быть не аварийными, но должны соответствовать хотя бы одному из критериев:

Дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия, введенные в эксплуатацию до 1970 года. По данным фонда капитального ремонта Свердловской области, в Екатеринбурге более 1300 таких строений. По оценке министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, такие дома в первую очередь могут попасть в программу.

Территории под домами высотой до пяти этажей, построенные с 1946 по 1970 годы включительно. «Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка», — уточнил Михаил Волков.

Дома до пяти этажей, в которых отсутствует централизованные водопровод, канализация, электричество или отопление.

Деревянные дома до пяти этажей, изношенных более чем на 60%. Здания из других материалов, изношенные более чем на 70%.

В проект КРТ могут быть включены и строения, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.

Постановление отдельно защищает объекты культурного наследия. Они могут быть включены в проект КРТ с условием их сохранения и приспособления к использованию.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания приняли закон о комплексном развитии территорий, а администрация Екатеринбурга уже определила перечень кварталов, с которых планируется начать программу реновации.12 апреля у здания мэрии Екатеринбурга прошел пикет против программы комплексного развития территорий (КРТ), прозванной в народе «уральской реновацией».