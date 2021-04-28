В Тюмени чиновница, уволенная за мат, смогла вернуться на работу

Тюменку уволили из-за опоздания и мата в общении с заказчиком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области подала в суд на работодателя и восстановилась в должности. Акт рассмотрения дела опубликован на сайте Калининского районного суда Тюмени. Ранее чиновницу уволили за опоздание и мат в общении с заказчиком.

«Иск удовлетворить частично. Восстановить на работе в должности биолога „Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“», — такие данные содержит судебный акт, размещенный на сайте Калининского районного суда Тюмени.

Как следует из данных дела, тюменка лишилась работы по двум причинам. В один из дней она опоздала на службу на 18 минут. Женщина недавно вышла с больничного, и ей нужно было поставить укол.

Также в общении с заказчиком, сотрудница допустила нецензурную брань. Свое поведение она объяснила тем, что собеседник ее провоцировал.

«Суд пришел к выводу, что применение к истице увольнения не соответствует тяжести вменяемого ей дисциплинарного проступка. В том числе, ранее какие-либо претензии к работе истицы не предъявлялись», — такое решение значится в судебном акте.

Кроме того, работодателя обязали заплатить. За время вынужденного прогула женщине назначили компенсацию в 65 тысяч рублей. Моральный вред оценили в 2 000.

URA.RU направило запрос в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил.