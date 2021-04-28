В ХМАО полиция потребовала убрать флаг СССР с машины (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Когалыме полицейские остановили и доставляли в отдел двух человек, которые ехали с флагами СССР и собирались возложить цветы к вечному огню. Один из силовиков заявил, что возложение цветов, это публичное мероприятие, которое нужно согласовывать. Также он потребовал убрать флаг СССР с машины. Видео общения с силовиками жители опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Двое когалымчан решили проявить дань уважения, и возложить цветы к вечному огню. Но ребят задержали, держали в отделении без составления протокола, без оснований, так как документы проверили на месте еще и изъяли», — написал анонимный автор поста.

На записи видно, что полицейский попытался отобрать телефон у одного из мужчин, схватив его за руку. Но отпустил и продолжил требовать документы. Он также заявил, что один из мужчин похож на разыскиваемого маньяка. «Вы своим внешним видом подпадаете под описание маньяка по ориентировке. Средний рост, карие глаза», — сказал силовик. Автор, в свою очередь, обвинил полицейских в подлоге документов. «Полицейские составили ориентировку задним числом, выдали повестку явиться в суд так же задним числом», — пишет автор поста. В УМВД по ХМАО был отправлен письменный запрос. Ответ на него пообещали отправить позднее.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запрещены массовые мероприятия на День Победы. Власти ХМАО приняли решение отменить все массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе и парад Победы. А «Бессмертный полк» и ряд других мероприятий, как и в прошлом году, пройдут в режиме онлайн.