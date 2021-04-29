Муж Успенской хочет отсудить часть ее имущества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любовь Успенская обратилась к юристам, узнав о намереньях экс-супруга Фото:

Муж певицы Любови Успенской, бизнесмен Александр Плаксин хочет отсудить у нее половину загородного дома. Предприниматель подал документы с требованием о разделе имущества.

«Плаксин претендует на загородный дом артистки. Он уже прислал ей документы с требованием о разделе имущества. По закону [он] имеет право на половину особняка», — пишет сайт MK.RU. Недвижимость оценивается в сотни миллионов рублей.

Успенская не намерена отдавать мужу имущество или деньги. По данным издания, она обратилась к юристам.

Ранее Успенская не исключила, что заведет еще одного ребенка, передает «Дни.ру». Она отметила, что многие артисты заводят детей в преклонном возрасте.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...