Муж Успенской хочет отсудить часть ее имущества

Любовь Успенская обратилась к юристам, узнав о намереньях экс-супруга Фото: Instagram Любови Успенской

Муж певицы Любови Успенской, бизнесмен Александр Плаксин хочет отсудить у нее половину загородного дома. Предприниматель подал документы с требованием о разделе имущества.

«Плаксин претендует на загородный дом артистки. Он уже прислал ей документы с требованием о разделе имущества. По закону [он] имеет право на половину особняка», — пишет сайт MK.RU . Недвижимость оценивается в сотни миллионов рублей.

Успенская не намерена отдавать мужу имущество или деньги. По данным издания, она обратилась к юристам.

Ранее Успенская не исключила, что заведет еще одного ребенка, передает «Дни.ру». Она отметила, что многие артисты заводят детей в преклонном возрасте.