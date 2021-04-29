В Болгария раскрыли условия въезда для россиян

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Россияне планируют посетить Болгарию как туристы, а также как паломники Фото:

Российские туристы смогут попасть в Болгарию при наличии справки о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антитела. Об этом сообщила министр туризма страны Марьяна Николова.

«Иностранные туристы смогут въехать в Болгарию и отдохнуть в нашей стране после предъявления справки о том, что им введены дозы вакцины. В случае отсутствия справки, должны быть представлены отрицательные результаты ПЦР-теста или тест на антиген», — пишет портал news.bg. Компании, которые будут признаны Минздравом страны, для предоставления этих справок, будут объявлены позже.

Министр туризма уверена в большом турпотоке россиян в Болгарию. «У россиян большой спрос на нас как на направление, в том числе на посещение внутренних районов страны. Они также заинтересованы в паломническом туризме», — дополнила она.

Болгария открывает границы с Россией с 1 мая, передает «Национальная служба новостей». Позднее, с 14 мая, российские туристы смогут полететь в Грецию, пишет RT. Однако в Роспотребнадзоре РФ не советуют россиянам покидать страну в последний месяц весны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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