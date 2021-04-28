Жителей ЯНАО ждет мокрый снег с дождем и заморозки

Непогода продержится на Ямале до субботы включительно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории округа 29 апреля ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду, в некоторых частях региона пойдет снег и дождь. Об этом сообщает МЧС России по ЯНАО в оперативной сводке на сайте ведомства.

«По сообщению Ямало-Ненецкого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на 29 апреля переменная облачность. Осадки: мокрый снег, дождь. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью от 2 до -7 градусов, днем от -1 до 4 градусов, местами до +9», — говорится в сводке.

В ямальском ЦГМС URA.RU объяснили причины ухудшения погоды. «Пришел холодный Атлантический циклон. Как только отойдет этот циклон, мы попадаем в седловину. Затихнет ветер, но понизится температура. Ближайшие три дня на Ямале не потеплеет», — рассказали метеорологи.

Ранее URA.RU сообщало о том, что научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал на Ямале аномально теплую погоду. Температура воздуха в регионе выше нормы на 10-12 градусов.