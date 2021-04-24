Синоптики предрекли температурную аномалию в ЯНАО

В ЯНАО установится температура воздуха на 10-12 градусов выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».
По его словам, 27 апреля ожидается необычный день в плане распределения температуры. На юге, в Краснодарском крае, будет +15 градусов, а на самом северном побережье Чукотки +16 градусов. Эксперт также уточнил, что в ближайшее время температура на Чукотке будет на 10-15 градусов выше нормы.
Ранее в Гидрометцентре пообещали, что в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая ожидается аномально холодная погода. Будет облачно, но интенсивных осадков не ожидается. Местами возможны дожди с мокрым снегом.
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