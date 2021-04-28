28 апреля 2021
27 апреля 2021

В ЯНАО уволен федеральный судья, задержанный ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Заявление об отставке судья подал сам (архивное фото) Фото:

Квалифицированная коллегия судей ЯНАО удовлетворила заявление о прекращении полномочий федерального судьи Алишера Раенгулова, которого силовики поймали на незаконном изготовлении оружия. Об отставке сообщается на сайте коллегии.

«Удовлетворила (коллегия) заявление судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Раенгулова Алишера Булатовича о прекращении полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Должность Раенгулов оставит 30 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что федерального судью задержали сотрудник ФСБ по Тюменской области. Как сообщали источники, Раенгулов организовал свой подпольный стрелковый клуб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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