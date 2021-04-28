В ЯНАО уволен федеральный судья, задержанный ФСБ

Заявление об отставке судья подал сам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалифицированная коллегия судей ЯНАО удовлетворила заявление о прекращении полномочий федерального судьи Алишера Раенгулова, которого силовики поймали на незаконном изготовлении оружия. Об отставке сообщается на сайте коллегии.

«Удовлетворила (коллегия) заявление судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Раенгулова Алишера Булатовича о прекращении полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Должность Раенгулов оставит 30 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что федерального судью задержали сотрудник ФСБ по Тюменской области. Как сообщали источники, Раенгулов организовал свой подпольный стрелковый клуб.