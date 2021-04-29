Песков пообещал, что Россия жестко ответит на провокации Европы

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия отреагирует на действия властей Болгарии и Чехии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет жестко реагировать на провокации Чехии и Болгарии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Без реакции подобные неприемлемые провокационные шаги и безосновательные обвинения в адрес России оставаться не будут», — рассказал Песков во время конференц-колла. Он имел в виду высылку дипломатов РФ из Болгарии и Чехии, а также обвинения россиян в подготовке взрывов в этих странах.

Песков отметил, что Россия будет жестко действовать в своих интересах. Власти РФ не допустят манипуляций со стороны европейских стран, добавил представитель Кремля.

Ранее Болгария признала персонами нон грата двух российских дипломатов. Им дали трое суток, чтобы выехать из страны. После этого россиян обвинили в подготовке взрывов на оружейном заводе в Болгарии. Власти Чехии также нашли след российских дипломатов в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.