Жители ЯНАО жалуются на нехватку врачей узких специальностей

Горожанам приходится ждать помощи часами Фото: Анна Майорова © URA.RU

У врачей узких специальностей в Новом Уренгое (ЯНАО) отменили дежурство, из-за чего горожане не могут вовремя получить медицинскую помощь. Такую версию событий сообщают жители в социальных сетях.

«Верните дежурство узким специалистам! Ребенок засунул в нос инородный предмет! Нужна помощь, а ее в больнице не оказалось! Помощь была оказана через час, когда врача разбудили дома и привезли на машине в приемную!» — написала жительница в группе «ГОРОРО» в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Надрага.

Женщина также добавила, что требовалась помощь и другого специалиста, которого не оказалось в больнице. «Оказывается, ЛОР так же катается, как и окулист. Одновременно с нами поступила женщина, у нее начались схватки и были проблемы со зрением. Требовалось быстрого решения, рожать самой или кесарево. Быстро решить не получилось! Так как окулиста, как и нашего ЛОРа, нужно было доставить с северной части», — написала Юлия Надрага.

В пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО ответили горожанам, что главврач НЦГБ изучил ситуацию с дежурством. «Количество обращений к офтальмологам действительно предполагает дежурство этого узкого специалиста. В скором времени вопрос будет решен», — ответили в пресс-службе. В ведомстве URA.RU также добавили, что ситуация произошла из-за сложного положения медперсонала в пандемию, который был полностью задействован в борьбе с коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойской ЦГБ дети ждут врача по несколько часов. В детском инфекционном отделении острая нехватка мест и лечиться приходится в коридоре. Мест не хватает из-за всплеска заболеваемости острыми респираторными инфекциями.