Курганцы просят наказать депутата-живодера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана возмутились действиями депутата облдумы Дениса Хахалова при охоте на волков. Курганцы требуют уголовного наказания за живодерство. Свою реакцию на происходящее горожане высказывают в различных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«А уголовное дело не завели. Руководство партии заявление в полицию не написало? Опять исключением отделались? Ждем заголовок новости, что по заявлению партии заведено уголовное дело», — написал в группе «Типичный Курган» Владимир Петров.

Другие участники паблика присоединились к требованию наказать депутата. По мнению курганцев, смотреть видео (редакция не может опубликовать его по этическим соображениям — прим. URA.RU) без слез невозможно. «Я разное видел в своей жизни, но такое. Тут даже у самого черствого человека слезы пойдут. Как надо не любить все живое, чтобы так глумитmся над умирающим и окровавленным зверем, тем более похохатывать. Если ты охотник простой? убей сразу и все! Зачем им понадобилось еще это снимать на камеру?!» — поделился Антон Юрков.

Часть курганцев предложили не участвовать в предварительном голосовании «Единой России». «Надо бойкотировать майский праймериз. А на осенних выборах голосовать за кого угодно, но не за садистов и живодеров», — высказалась Мария Казанцева.

Ранее URA.RU сообщало, что скандал с участием депутата на охоте начался после публикации видео. Хахалова после этого Генсовет партии исключил из ЕР. Курганская полиция проводит расследование инцидента по заявлению департамента природных ресурсов. Охота при этом проходила в Свердловской области. Депутат пояснял URA.RU, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей.

Жители города требуют наказания для депутата Скрин с соцсети «ВКонтакте»

Курганцы уверены, что депутату, заподозренному в живодерстве не место в думе Скрин с соцсети «ВКонтакте»