29 апреля 2021
28 апреля 2021

В ЯНАО из-за закрытия трассы начались перебои с доставкой посылок

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, посылки, коробки, доставка почты
Трасса Салехард — Надым — единственное связующее звено восточной и западной частей региона Фото:

Жители ЯНАО из-за закрытия трассы Салехард — Надым не получают вовремя свои посылки, заказанные в интернет-магазине Wildberries. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников пунктов выдачи этого сервиса.

«С открытием трассы мы стали посылки доставлять через Новый Уренгой и дальше до Салехарда. С приходом потепления все заказы задерживались в среднем на пять дней. Машинам с грузам трудно идти. Сейчас трассу вообще закрыли», — рассказывает собеседник на правах анонимности.

Эту тему обсуждают и в социальных сетях. «Как думаете — в связи с закрытием дороги от Надыма дождемся ли мы своих заказов от Wildberries? До этого на черепахах везли, а сейчас, наверное, вообще все встало», — написала в группе «Подслушано в Салехарде» пользовательница Любовь Земная. В комментариях многие поддержали это высказывание, рассказывая, что посылки действительно приходят с задержкой.

В Wildberries URA.RU рассказали, что из-за закрытия трассы был изменен маршрут: теперь заказы временно доставляются железнодорожным транспортом. «Покупатели, оформившие заказы после 27 апреля, получат их в стандартные сроки. Часть заказов, которая была уже отправлена автотранспортом, будет доставлена немного позднее», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии трассы Салехард — Надым. Это произошло из-за размытия дороги талыми водами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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