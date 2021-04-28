Из-за реконструкции Комсомольского проспекта жильцы одного из домов могут оказаться отрезаны от дороги Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собственники квартир в доме на Комсомольском проспекте, 38а в Перми практически лишились возможности проехать к себе домой. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов Дмитрий Шавшуков. Дом в центре города, в котором 18 квартир площадью около 150 квадратных метров и выше, из-за реконструкции проспекта может оказаться в транспортной изоляции.

«Раньше мы подъезжали к дому с Пушкина, но там жильцы соседнего дома оградили свою территорию. Сейчас к подъездам можно попасть только с Компроса, но этот проезд сегодня начали убирать. Еще чуть-чуть и мы не сможем попасть к себе домой», — рассказал URA.RU Шавшуков.

Жильцы узнали, что при реконструкции Комсомольского проспекта будут установлены новые высокие бордюры, которые не позволят заезжать во двор. «Получается, что ни мы, ни скорая, ни кто-либо еще не сможет проехать к дому. Если так будет, то мы с соседями пойдем перекрывать Компрос, чтобы нас услышали», — рассказал URA.RU мужчина.

URA.RU попросило пресс-службу мэрии Перми прокомментировать ситуацию. Там пообещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий 30 апреля.