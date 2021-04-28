28 апреля 2021

Из правительства Тюменской области уволили чиновника

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Виды города, осень. Тюмень, правительство тюменской области
В правительстве Тюменской области освободилась должность заместителя управляющего делами Фото:
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Перестановки в правительстве Тюменской области

С должности заместителя управляющего делами правительства Тюменской области уволен Александр Соколов. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

«Информация о назначениях и об увольнениях в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. Александр Соколов, увольнение, 28.04.2021 года», — такие данные значатся на сайте регионального правительства.

Александр Соколов занимал должность заместителя управляющего в управлении делами правительства области. По какой причине он покинул должность, не сообщается. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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