Из правительства Тюменской области уволили чиновника

С должности заместителя управляющего делами правительства Тюменской области уволен Александр Соколов. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.
«Информация о назначениях и об увольнениях в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. Александр Соколов, увольнение, 28.04.2021 года», — такие данные значатся на сайте регионального правительства.
Александр Соколов занимал должность заместителя управляющего в управлении делами правительства области. По какой причине он покинул должность, не сообщается. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.
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