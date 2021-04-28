Из правительства Тюменской области уволили чиновника

В правительстве Тюменской области освободилась должность заместителя управляющего делами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Тюменской области

С должности заместителя управляющего делами правительства Тюменской области уволен Александр Соколов. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

«Информация о назначениях и об увольнениях в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. Александр Соколов, увольнение, 28.04.2021 года», — такие данные значатся на сайте регионального правительства.

Александр Соколов занимал должность заместителя управляющего в управлении делами правительства области. По какой причине он покинул должность, не сообщается. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.