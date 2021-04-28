28 апреля 2021

«Екатеринбург Арену» перестроят под музей спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион Екатеринбург-Арена открыли для горожан. Екатеринбург , екатеринбург арена, центральный стадион
Сборные трибуны «Екатеринбург Арены» снесут для строительства музея спорта Фото:

«Главгосэкспертиза» одобрила проект изменений в устройстве стадиона «Екатеринбург Арена», в рамках которого вместо сборных трибун на объекте установят музей спорта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Разработанной проектной документацией предусмотрено размещение на территории стадиона музея спорта Свердловской области», — цитирует ТАСС сообщение департамента. Отмечается, что для этого необходимо убрать временные трибуны, а также установить медиаэкраны.

Площадь залов, в которых будут выставлены экспонаты, составит около 800 квадратных метров. Кроме этого, создатели проекта планируют благоустроить территорию вокруг стадиона.

Ранее сообщалось, что временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут снесены в текущем году, передает «Правда.ру». При этом одновременно попасть на спортивный объект смогут не более 25 000 зрителей. Трибуны были возведены для проведения чемпиона по футболу в 2018 году. Благодаря этому посетить спортивное мероприятие могли 35 000 фанатов футбола.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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