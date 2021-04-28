«Екатеринбург Арену» перестроят под музей спорта

«Главгосэкспертиза» одобрила проект изменений в устройстве стадиона «Екатеринбург Арена», в рамках которого вместо сборных трибун на объекте установят музей спорта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Разработанной проектной документацией предусмотрено размещение на территории стадиона музея спорта Свердловской области», — цитирует ТАСС сообщение департамента. Отмечается, что для этого необходимо убрать временные трибуны, а также установить медиаэкраны.
Площадь залов, в которых будут выставлены экспонаты, составит около 800 квадратных метров. Кроме этого, создатели проекта планируют благоустроить территорию вокруг стадиона.
Ранее сообщалось, что временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут снесены в текущем году, передает «
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