«Екатеринбург Арену» перестроят под музей спорта

Сборные трибуны «Екатеринбург Арены» снесут для строительства музея спорта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Главгосэкспертиза» одобрила проект изменений в устройстве стадиона «Екатеринбург Арена», в рамках которого вместо сборных трибун на объекте установят музей спорта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Разработанной проектной документацией предусмотрено размещение на территории стадиона музея спорта Свердловской области», — цитирует ТАСС сообщение департамента. Отмечается, что для этого необходимо убрать временные трибуны, а также установить медиаэкраны.

Площадь залов, в которых будут выставлены экспонаты, составит около 800 квадратных метров. Кроме этого, создатели проекта планируют благоустроить территорию вокруг стадиона.

Ранее сообщалось, что временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут снесены в текущем году, передает « Правда.ру ». При этом одновременно попасть на спортивный объект смогут не более 25 000 зрителей. Трибуны были возведены для проведения чемпиона по футболу в 2018 году. Благодаря этому посетить спортивное мероприятие могли 35 000 фанатов футбола.