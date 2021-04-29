Губернатор Текслер отправил ревизоров в минстрой из-за депутата

КСП выяснит, почему фирма Олега Иванова срывает контракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера проведет проверку по расходу бюджетных средств, направленных на строительство здания стражного корпуса для областной психоневрологической больницы №1. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. Строительством занималась фирма «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова.

«Объектами проверки также являются министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и областное государственное казенное учреждение (ОГКУ) «Челябоблинвестстрой», — уточняется в официальном telegram-канале КСП. Проверка начнется 17 мая.

В стражном корпусе должны находиться пациенты, чье лечение проводится под охраной Росгвардии. Согласно данным сервиса СБИС, работы должны были быть завершены к концу 2020 года. «Все сроки сорваны», — сообщил URA.RU вице-губернатор Сергей Шаль, курирующий региональный минстрой.

Цена контракта, заключенного минстроем в ноябре 2019 года, составляет 86 млн рублей. Контроль над работой вел «Челябоблинвестстрой», подведомственный министерству. На момент заключения контракта ОГКУ руководил Алексей Абаимов, который позже был арестован по обвинению в получении взяток с других контрактов.

Иванов является учредителем и директором «Альфастроя». В арбитражном суде региона рассматривается два иска к депутату — от налоговой инспекции на 119 млн рублей и от бывших партнеров по бизнесу на сумму свыше миллиарда рублей. В конце марта на бизнес-активы, квартиры и машины Иванова, а также его супруги наложен арест. Получить комментарий Иванова не удалось, он не ответил на звонок URA.RU.

Контракт заключили в ноябре 2019 года Скрин: сервис СБИС