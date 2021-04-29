Адвоката советника главы Роскосмоса Сафронова задержали

Силовики задержали Ивана Павлова, который является адвокатом советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщило правозащитное объединение «Команда 29», где Павлов является главой и основателем.
«У главы „Команды 29“ адвоката Ивана Павлова, прошел обыск. Он задержан», — сообщили в пресс-службе объединения ТАСС. Уточняется, что также с обыском пришли к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману.
Сафронова задержали 7 июля 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. Адвокат и бывшие коллеги журналиста считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Президент России Владимир Путин заявил, что дело связано с его работой в Роскосмосе, сообщает телеканал 360.
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