29 апреля 2021

Адвоката советника главы Роскосмоса Сафронова задержали

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Силовики провели обыск в его квартире Фото:

Силовики задержали Ивана Павлова, который является адвокатом советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщило правозащитное объединение «Команда 29», где Павлов является главой и основателем.

«У главы „Команды 29“ адвоката Ивана Павлова, прошел обыск. Он задержан», — сообщили в пресс-службе объединения ТАСС. Уточняется, что также с обыском пришли к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. Адвокат и бывшие коллеги журналиста считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Президент России Владимир Путин заявил, что дело связано с его работой в Роскосмосе, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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