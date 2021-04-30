Правительство поддержало законы о льготах для одиноких родителей

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Комиссия правительства поддержала законопроекты, но с замечаниями Фото:

В правительстве России поддержали законопроекты сенаторов о дополнительных трудовых гарантиях для работников с детьми, а также для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы. Документы одобрила с замечаниями комиссия по законопроектной деятельности кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных замечаний», — заявили ТАСС в правительстве. Комиссия пришла к заключению, что в документах содержатся положения, дублирующие нормы уже существующих законов.

Один из проектов закона предлагает новые гарантии трудовых прав для сотрудников, имеющих детей. Отправлять таких работников в командировку или ставить им ночные смены предлагают только при наличии письменного согласия.

Второй законопроект предлагает дать лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, дополнительный отпуск длинной в 14 дней без сохранения зарплаты. В правительстве попросили уточнить, должны ли между инвалидом и работником быть родственные связи для предоставления последнему дополнительного отпуска.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней для тех, кто выбирает путешествия по России. Позднее депутат Госдумы Геннадий Онищенко не согласился с предложением, отметив, что нерабочие дни негативно влияют на экономику, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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