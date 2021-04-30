Старшеклассники могли бы сфокусироваться на нужных им предметах, отметил Игорь Реморенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России нужно изменить систему образования в старшей школе и дать старшеклассникам свободу выбора предметов. Так они смогут не тратить время на всю общую программу и сфокусироваться на полезных для себя предметах. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета Игорь Реморенко.

«Система профильного обучения — разумная система, когда ученики могут концентрироваться на том, что им будет нужно, могут сами выбрать предметы, не тратя время на всю программу общего образования в старших классах. К этому постепенно идут во всех цивилизованных странах», — сказал URA.RU Реморенко.

Программу по ряду предметов при этом можно перенести из старшей школы в среднюю, отметил ректор МГПУ. «К примеру, в России больше, чем где-либо в мире, изучается ОБЖ. Но пользоваться огнетушителем и противогазом можно научить раньше, чем за год до ЕГЭ. Астрономия была бы хороша в старшей школе как профильный предмет. А общие положения можно включить в ранний курс физики», — привел примеры эксперт.

С ним не согласился заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. «У нас уже существует некоторая специализация. Но слишком узкая специализация опасна — это грозит полным отсутствием знаний в некоторых областях жизни. Более того, сейчас все науки взаимодействуют между собой — гуманитарная психология насыщается математикой. Нужно соблюсти тонкую грань — не перегружать детей лишним, но и обеспечить им базу», — сказал URA.RU Ямбург.

Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила министру просвещения Сергею Кравцову выделить 11-классникам один день в неделю для самостоятельного обучения и подготовки к ЕГЭ. Сделать это, по ее мнению, стоит за счет отказа от второстепенных предметов.