Учителя хотят освободить выпускников от части предметов перед ЕГЭ

Учеников одиннадцатых классов попросили разгрузить для подготовки к ЕГЭ. Такое предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову сделала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
«Учитывая возрастающую нагрузку на выпускников, просим вас рассмотреть возможность выделения для учащихся 11-х классов из школьной программы одного „дня самообразования“ в неделю», — цитирует предложение Маркс RT. Это время можно освободить за счет таких предметов, как ОБЖ, астрономия, технология и т. д. Оно даст старшеклассникам возможность лучше подготовиться к экзаменам.
Маркс отмечает, что число желающих поступить в вузы растет с каждым годом. Это создает высокую конкуренцию. Ожидается, что в 2021 году ЕГЭ будут сдавать 714 тысяч человек. Социологические исследования показывают, что 72% из них хотели бы потратить часы, которые занимают названные предметы, на подготовку к экзаменам.
Ранее стало известно окончательное расписание ЕГЭ. Оно продлится до 17 июля. Также назначены даты некоторых экзаменов, пишет агентство Nation news.
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