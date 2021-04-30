Совладелец банка назвал три запрета при выдаче ипотеки

Ипотечный кредит не должен быть с плавающей ставкой или растущими платежами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам не стоит брать валютную ипотеку, кредит с плавающей ставкой и графиком с растущими платежами. Об этом предупредил совладелец и первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

«Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами», — цитирует эксперта РБК. По его словам, банки не должны выдавать такие кредиты, потому что, например, кредиты с плавающими ставками и растущими платежами «сыграли колоссальную негативную роль» в усилении ипотечного кризиса в США в 2008 году.

Также он считает, что банкам невыгодно иметь такие продукты в своей линейке. «Ставки могут расти, тогда растут дефолты. Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков», — поясняет он.

Сейчас в России разрабатывают новый вид ипотеки, которую называют «зеленой». Программа подразумевает выдачу льготных кредитов гражданам на покупку жилья с высоким уровнем энергоэффективности, пишет «Дни.ру». Однако эксперты в беседе с телеканалом 360 отметили, что такие дома вряд ли будут пользоваться большим спросом у россиян.