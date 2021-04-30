Глава мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев задержан в Москве. У него дома нашли нарколабораторию, а сам книгоиздатель подозревается в финансировании террористов.
«В Москве задержан основатель крупнейшего в России мусульманского издательства „Умма“ Эжаев», — пишет РИА «Новости». СК подозревает, что он перевел запрещенной в РФ организации «Исламское государство» 34 миллиона рублей.
Эжаев также мог заниматься изготовлением наркотиков. «Оперативники нашли у него дома нарколабораторию», — дополняет издание.
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