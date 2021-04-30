Советнику главы Роскосмоса продлили арест

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову продлили арест. О таком решении сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 июля», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Слушание проходило в Лефортовском суде Москвы.
Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на чешские спецслужбы, пишет «Национальная служба новостей». Как заявил президент России Владимир Путин, задержание Сафронова связано с его деятельностью во время работы в госкорпорации, сообщает RT. Адвокат и бывшие коллеги журналиста считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью.
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