Советнику главы Роскосмоса продлили арест

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Он будет находиться в СИЗО до 7 июля Фото:
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову продлили арест. О таком решении сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 июля», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Слушание проходило в Лефортовском суде Москвы.

Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на чешские спецслужбы, пишет «Национальная служба новостей». Как заявил президент России Владимир Путин, задержание Сафронова связано с его деятельностью во время работы в госкорпорации, сообщает RT. Адвокат и бывшие коллеги журналиста считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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