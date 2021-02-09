В свердловских магазинах с начала года резко подорожали продукты

С 1 января 2021 года килограмм картофеля подорожал с 27,61 до 30,45 рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на картофель, лук, яблоки и морковь в магазинах Свердловской области выросли более чем на 5% с начала года. Об этом свидетельствуют данные Росстата (Федеральная служба государственной статистики) по еженедельному мониторингу средних розничных цен в регионе.

С 1 января 2021 года больше всего подорожал килограмм картофеля — с 27,61 до 30,45 рубля (рост на 10,29%). Также выросла стоимость килограмма лука — на 8,6% (с 26,73 до 29,03 рубля), яблок — на 6,67% (с 110,32 до 117,68 рубля), моркови — на 5,07% (с 33,36 до 35,05 рубля). При этом есть и группы товаров, у которых стоимость за последний месяц снизилась. Среди них — килограмм макарон (на 3,50%), вермишели (на 3,53%) и вареной колбасы (на 3,19%).

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты. По его словам, это связано не с пандемией, а с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые. Глава государства призвал фиксировать цены на жизненно важные продукты. Минсельхоз России планирует, что в течение ближайших дней стоимость килограмма сахара должна снизиться до 46 рублей, а масла — до 110 рублей.