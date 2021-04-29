От аборигенов ЯНАО из-за голода сбежали олени

Олени разбрелись по тундре в поисках пищи Фото: Иван Седов © URA.RU

Сеяхинские тундровики (ЯНАО) столкнулись с серьезной проблемой после аномальной зимы — домашние олени разбрелись по тундре в поисках пищи, и теперь кочевники не справляются своими силами, чтобы найти животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.

«Мы уже формируем рабочую группу, в ее состав включим оленеводов и представителей администраций села и района. 3 мая они отправятся на Гыдан, чтобы проследить за животными. Оленей с Ямальского полуострова будет характеризовать нетипичное хаотичное перемещение», — приводятся на сайте администрации слова главы района Андрея Кугаевского.

По мнению оленеводов фактории Яхады-Яха, голодные домашние олени могли увязаться за дикими. Власти обещали кочевникам оказывать помощь до тех пор, пока те не соберут оленей. «В мае при поддержке компании „НОВАТЭК“ в сеяхинскую тундру планируется доставить очередную партию топлива», — говорится в отчете на сайте районной мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО олени начали массово гибнуть из-за нехватки пищи. Земля в тундре покрылась толстой ледяной коркой, которую животные не в силах пробить и найти пропитание. Также у оленеводов сеяхинской тундры не хватает топлива для снегоходов, чтобы собрать оленей в тундре до потепления.