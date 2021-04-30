Представитель Кремля ответил, сократят ли январские каникулы

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Вечерняя Москва. Москва, зима, лубянка, новогодняя елка, лубянская площадь, новый год, иллюминация
Пока что в Кремле не знают, что будет с новогодними каникулами Фото:

Идея сократить январские каникулы из-за увеличения выходных дней в мае не обсуждалась, вряд ли дело будет заключаться в компенсации рабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая идея (сократить январские праздники — прим. ред.) даже не обсуждалась. Гуляем не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям наших эпидемиологов, с которыми согласился президент. Гуляем на фоне того, что коронавирус пока не побежден, и эпидемия продолжается так или иначе. Это вряд ли подлежит какой-то компенсации. Никаких решений на этот счет не принималось», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выходных в мае. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Работодатели выступают за то, чтобы в России были только одни длинные выходные, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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