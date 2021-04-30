УГМК создала на Урале новую компанию по добыче золота и меди

Офис новой фирмы расположен в Верхней Пышме, где также находятся офисы завода «Уралэлектромедь» и головной офис УГМК Фото: Нина Калинина © URA.RU

УГМК в конце апреля зарегистрировала новую компанию ООО «Золото Азии» (Верхняя Пышма). Информация об учреждении нового юридического лица содержится в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была учреждена 28 апреля 2021 года. Офис фирмы расположен в Верхней Пышме по адресу Успенский проспект, 1, где также находятся офисы завода «Уралэлектромедь» (структура УГМК) и головной офис УГМК. В карточке компании указано, что основным видом деятельности компании является добыча руд прочих цветных металлов. Среди других видов деятельности указаны «производство свинца, цинка и олова» и «производство меди». Генеральным директором фирмы является Артем Словеснов, который также входит в совет директоров холдинга «Кабельный альянс», Шадринского автоагрегатного завода (обе структуры УГМК).

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УГМК не удалось. Там оказались от ответов на вопросы URA.RU.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Акционерами холдинга являются президент компании Искандер Махмудов (50%), гендиректор УГМК Андрей Козицын (34,99%), коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин (7,5%), гендиректор торгового дома УГМК Эдуард Чухлебов (7,5%). По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что выручка и прибыль холдинга может значительно увеличиться по итогам первого квартала 2021 года из-за рекордного роста цен цветного металла на международных биржах.