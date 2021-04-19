УГМК в коронакризис стала богаче в восемь раз

Гендиректором компании больше 13 лет является Андрей Козицын (на фото справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Чистая прибыль Уральской горно-металлургической компании (УГМК, Свердловская область) в 2020 году выросла в восемь раз по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в финансовом отчете за прошедший год, который есть в распоряжении URA.RU.

В документе сказано, что в 2020 году чистая прибыль компании составила 2 млрд рублей, тогда как в 2019 году УГМК отчиталась о прибыли в 264 млн рублей. Больше прибыли у компании было только в 2011-м (8,9 млрд рублей), 2017-м (13,3 млрд рублей) и 2018 году (6 млрд рублей). Прибыль сформировалась за счет выросшей в три раза выручки (с 49 до 152,9 млрд рублей), а также благодаря росту прибыли от продаж — почти в пять раз (с 4,8 до 23,2 млрд рублей).

Получить оперативный комментарий в компании не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Экономист Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU отметил, что чистая прибыль компании выросла по сравнению с 2019 годом, но ее значение все же меньше показателей 2016—2018 годов. «Можно предположить, что на рост прибыли по итогам 2020 года повлияло увеличение рентабельности продаж, а также сокращение сроков расчетов контрагентов с УГМК», — уточнил он.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Акционерами холдинга являются президент компании Искандер Махмудов (50%), гендиректор УГМК Андрей Козицын (34,99%), коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин (7,5%), гендиректор торгового дома УГМК Эдуард Чухлебов (7,5%).