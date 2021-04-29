29 апреля 2021

Глава Сургутского района баллотируется в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Он будет соперничать с кандидатом, которого поддерживают власти ХМАО Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вступил в борьбу за право выдвигаться от «Единой России» в Государственную Думу. При этом он будет соперничать с экс-мэром Сургута Вадимом Шуваловым, которого поддерживают региональные власти. О планах мэра сообщили в его пресс-службе.

«Я буду участвовать в предварительном голосовании по выборам депутатов Государственной Думы. Для меня это ответственное, сложное, но взвешенное решение. Рассчитываю на поддержку однопартийцев и жителей Югры», — передает слова Трубецкого его пресс-служба.

В администрации района не смогли ответить на вопрос о том, значит ли это, что Трубецкой планирует оставить пост мэра. Судя по данным на сайте «ЕР», посвященном предварительному голосованию, Трубецкой составит конкуренцию Вадиму Шувалову кандидату, которого поддерживают власти ХМАО. Оба они идут как кандидаты по Нижневартовскому одномандатному округу, в который входят Нижневартовск и Сургут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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