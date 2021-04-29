Андрей Важенин станет ректором медуниверситета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ, Челябинск) меняется ректор. По информации источника URA.RU, на этот пост назначен главный онколог УрФО, депутат челябинского заксобрания, академик Андрей Важенин.

«Решение было принято в Москве на аттестационной комиссии 29 апреля. К работе Важенин приступит с 12 мая в качестве и. о. ректора», — заявил источник URA.RU.

В пресс-службе вуза отметили, что к этому моменту официальной информацией о новом ректоре не владеют. «Могу лишь сказать, что с 26 апреля все руководство стало иметь приставку „и.о.“ к должности. Это связано с тем, что к этой дате истек срок полномочий прежнего ректора Ильи Волчегорского», сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. В пресс-службе добавили, что 29 апреля все кандидаты приняли участие в аттестационной комиссии в Москве, но официально ее решение не сообщалось.

В вузе этой весной должны были состояться выборы ректора. Документы на выборы нового ректора вуза подавали Волчегорский, Важенин, завкафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ, главный дерматовенеролог области Олег Зиганшин и доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета университета Антон Синицкий. По словам источника URA.RU, выборы ректора в ЮУГМУ отложены на год.