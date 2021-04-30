Экономист предсказал России катастрофу из-за отключения от SWIFT

Если Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT, в стране начнется масштабный экономический кризис, который приведет к потере 15% ВВП. Об этом заявил экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко.
«Россия [из-за отключения от SWIFT] потеряет 5—10% ВВП — это будет самый сильный удар по экономике», — цитирует издание «Гордон» Савченко. Он уверен, что в России произойдет крупнейший экономический кризис, который будет связан с запретом на экспорт нефти и газа из РФ. Соответствующие ограничения будут наложены автоматически после отключения от SWIFT, уверен эксперт.
Савченко заявил, что закрытие банковской системы для РФ вызовет дефолт в стране, так как другие государства посчитают Россию ненадежным партнером и откажутся с ней работать. По словам экономиста, на замену SWIFT может уйти несколько месяцев.
Однако Савченко отметил, что при отключении России от банковской системы произойдет и мировой кризис. По его словам, на рынке Европы установится неопределенность.
Ранее правительство Литвы заявило, что Европа должна отключить Россию от SWIFT, передает «Дни.ру». Чтобы этого не произошло, Москва должна предать ООН контроль над Керченским проливом, ведущим в Крым. Также Россию предлагалось отключить от SWIFT из-за дела блогера Алексея Навального. Эту идею поддержала большая часть Европарламента. Экономисты назвали способы избежать кризиса при отключении РФ от системы, сообщает «
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