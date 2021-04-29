Источник: в свердловском УФСБ прошла вторая проверка из Москвы

В свердловском управлении ФСБ прошла вторая проверка из службы инспекторского управления центрального аппарата ведомства, сообщает источник URA.RU в силовой среде. По словам собеседника агентства, делегация из Москвы закончила свою работу в Екатеринбурге 30 апреля. Ее численность была меньше, чем год назад, весной 2020 года, уточнил источник.
«Эта проверка стала продолжением прошлогоднего аудита. Выяснялось, устранены ли замечания, высказанные тогда. Кроме того, изучались материалы подразделений, занимающихся контрразведкой и борьбой с терроризмом. Были высказаны некоторые претензии», — поделился источник. В УФСБ воздержались от комментария по теме.
Как писало URA.RU, в марте—апреле 2020 года группа из 75 человек проверяла материалы оперативного учета свердловского УФСБ — это основной пласт информации о работе подразделений спецслужбы. Источники агентства называли ту проверку крупнейшей в истории свердловского главка. Считается, что ее инициировал новый начальник УФСБ Алексей Зиновьев (ранее он работал в службе инспекторского управления ФСБ в столице) — для обоснования наведения порядка и кадровых перестановок.
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