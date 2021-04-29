Новый эпизод в истории с Арманом Аракеляном станет очередным ударом по позициям региональной организации КРПФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новое уголовное дело о коррупции по подозрению в даче взятки возбуждено в отношении депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна. Народному избраннику инкриминируют полумиллионную взятку одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах.

«Речь идет о посреднике между контролерами Росавтодора, проверявшими исполнение госконтрактов по реконструкции трассы М5 „Урал“ и Аракеляном. По версии следствия, начальник отдела ФКУ Упрдор „Южный Урал“ получил от бизнесмена за так называемое общее покровительство 500 тыс. рублей. Дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УФСБ РФ по Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили URA.RU, что в данный момент не располагают информацией.

В феврале в Упрдор «Южный Урал» прошли обыски. Через две недели после этого ФСБ задержала депутата челябинского заксобрания, директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. По версии следствия, владеющий ООО «Дорстройгрупп» депутат с двумя коллегами передал сотрудникам Росавтодора ноутбуки на 185 тысяч рублей. В качестве «благодарности» те закрыли глаза на недочеты в работе компании. 29 марта Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство его защитников и разрешил перевести коммуниста-коммерсанта под домашний арест.

Сейчас в арбитражном суде региона рассматривается также гражданский иск к его фирме: за недостатки при капитальном ремонте дорог в Курганской области с нее требуют взыскать компенсацию в пользу государства. Уже находясь с СИЗО, Аракелян покинул пост директора ООО «Дорстройгрупп».