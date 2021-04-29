29 апреля 2021

В ХМАО депутату удалось уйти в отставку лишь со второй попытки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Светлана Руденко не исключает, что она вновь будет баллотироваться в депутаты думы Пыть-Яха Фото:

Депутату думы Пыть-Яха Светлане Руденко лишь со второй попытки удалось сложить с себя полномочия народного избранника. Эту информацию она сама подтвердила URA.RU.

В первый раз дума Пыть-Яха не смогла принять отставку Руденко из-за отсутствия кворума во время заседания. На этот раз решение было принято — лишь один из 13 народных избранников проголосовал против. Как объяснила сама экс-депутат, к такому шагу ее подтолкнуло разочарование в городской думе нынешнего созыва. «Я не первый раз являлась депутатом, поэтому знаю, как могла и может работать дума, но мне не хватит времени, чтобы убедить всех, как надо делать. Буду продолжать заниматься общественной работой и решать те вопросы, с которыми ко мне обращаются люди», — прокомментировала Руденко.

Председатель думы Пыть-Яха Марина Гладкова в разговоре с URA.RU отметила, что с уходом Руденко у представительного органа власти не будет хватать кворума для принятия изменений в устав Пыть-Яха. «Для этого необходимо, как минимум, 14 депутатов, а нас сейчас осталось 13. Но выборы нового состава думы намечены на осень. Так что ждать осталось недолго», — заявила Гладкова.

Ранее URA.RU сообщало, что депутатам Пыть-Яха удалось добиться отставки экс-спикера думы Олега Шевченко. Впрочем, он с ним оказался не согласен и оспорил его в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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