Власти раскрыли детали смертельного ДТП с детьми в Ставрополе

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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
Дети, попавшие в ДТП в Ставрополе, были воспитанницами школы олимпийского резерва Фото:

Дети, попавшие в смертельную аварию на трассе Астрахань — Ставрополь, были баскетболистками волгоградской школы олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«[Автобус перевозил] баскетболисток 2006—2008 годов рождения — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда», — говорится на сайте областной администрации. Там отметили, что в ДТП пострадали 13 человек, из которых пятеро погибли.

Lenta.ru сообщает, что в автобусе находились 14 детей и водитель. Отмечается, что авария произошла из-за водителя грузовика, который пытался обогнать автобус и опрокинулся на него. Прокуратура проверяет детали происшествия. На виновника ДТП завели уголовное дело.

Авария произошла 30 апреля. Экстренные службы сообщили о госпитализации 12 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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