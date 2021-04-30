Украинская певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Полякова обвинила Меладзе в домогательствах Фото: meladzemusic, Instagram

Украинская певица Оля Полякова обвинила российского продюсера Константина Меладзе в домогательствах и выразила поддержку исполнительнице Ани Лорак. Видео с заявлением артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Хочу заявить, что верю Ани Лорак — думаю, она говорит правду только потому, что я сама получила такое предложение от этого же человека. Может быть, это повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать, это принято замалчивать», — заявила певица.

Полякова посоветовала Лорак не оправдываться. Она отметила, что правда должна звучать, чтобы уберечь других девушек от харассмента.

Ранее певица Ани Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако, после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям, намекая на интим, передает NEWS.ru. Певицы Лолита Милявская и Светлана Лобода встали на защиту продюсера после скандальных высказываний своей коллеги, пишет «Федеральное агентство новостей».