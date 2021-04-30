Украинская певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Украинская певица Оля Полякова обвинила российского продюсера Константина Меладзе в домогательствах и выразила поддержку исполнительнице Ани Лорак. Видео с заявлением артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Хочу заявить, что верю Ани Лорак — думаю, она говорит правду только потому, что я сама получила такое предложение от этого же человека. Может быть, это повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать, это принято замалчивать», — заявила певица.
Полякова посоветовала Лорак не оправдываться. Она отметила, что правда должна звучать, чтобы уберечь других девушек от харассмента.
Ранее певица Ани Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако, после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям, намекая на интим, передает
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