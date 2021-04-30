Путин изменил правила медосмотра перед призывом в армию

Президент России Владимир Путин подписал закон о проверках правильности предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья и проведении контрольного медосвидетельствования. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона путем изучения личных дел и медицинских документов призывников. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр. На него также будут направляться граждане, которые не согласны с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования.
Ранее также стало известно, что положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) в России ужесточат. К службе не будут допускать россиян, у кого серьезные болезни выявили только во время призыва. 1 апреля в России начался весенний в армию. Продлится он до 15 июля. На срочную службу планируют привлечь 134 650 человек. В 2021 году к работе с призывниками будут допущены только те сотрудники, у которых есть иммунитет к коронавирусу. При этом будущие солдаты будут сдавать тест на COVID и проходить двухнедельный карантин.
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